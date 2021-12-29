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"Навіщо це було потрібно?" Могилевська викликала бурхливу реакцію мережі фото з Білик

Автор: Styler

Наталія Могилевська та Ірина Білик давно стали легендами української естради. До того ж співачки здружилися і не приховують теплих почуттів одна до одної. Так, Наталя якось ошелешила мережу фото пристрасного поцілунку з колегою, викликавши хвилю обговорень.

Напередодні Нового року Могилевська знову засвітилася в компанії Білик і навіть запостила спільний кадр в Instagram.

Наталя опублікувала фото, зроблене під час запису одного з новорічних вогників. Вона сидить по сусідству з Іриною Білик, обидві співачки підняли келихи і дивляться прямо в камеру. Наталя демонструє не тільки променисту посмішку, а й екстремальне декольте.

У мережі активно обговорюють зовнішність Ірини на фото з Наталією (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина ж віддала перевагу рокерському стилю і одягла чорну футболку з написами і шкіряну косуху. Макіяж -яскравий святковий з шимерними блискучими тінями і пігементом.

"Іра, була рада зустрічі! З Наступаючим! Обожнюю тебе, моя подруга. Ми з тобою Зіта і Гіта", - підписав кадр із зірковою подругою Наталя. "І тебе з наступаючим, Натусік", - залишила привітання для колеги Білик.

Думки шанувальників розділилися: хтось не скупився на компліменти для артисток, а інші розкритикували зовнішність Ірини і порахували, що на виглядає дещо неприродно.

  • Легенда
  • Не впізнала..... Вибачте, Іра, але в це неможливо повірити ... Навіщо це було потрібно?
  • У Іри вже очі не закриваються
  • Які красиві жінки
  • Зіта і Гіта українського шоу бізнесу
  • Ірина як воскова
  • Девівчатка, ви круті
  • Дві королеви
  • У Білик зовсім не живе обличчя! Як воскова фігура! Невдалий макіяж!
  • Шикарні, чудові, чудові, красуні!
  • У Білик вже так натягнуто обличчя, як воскова лялька. Ну взагалі ні до чого!

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поскаржилася на те, що Наталія Могилевська фліртувала з її чоловіком прямо на очах у співачки, а Ірина Білик "наябедничала" на неї.

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Наталя МогилевськаІрина Білик