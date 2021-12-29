"Навіщо це було потрібно?" Могилевська викликала бурхливу реакцію мережі фото з Білик

Наталя опублікувала фото, зроблене під час запису одного з новорічних вогників. Вона сидить по сусідству з Іриною Білик, обидві співачки підняли келихи і дивляться прямо в камеру. Наталя демонструє не тільки променисту посмішку, а й екстремальне декольте.

У мережі активно обговорюють зовнішність Ірини на фото з Наталією (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина ж віддала перевагу рокерському стилю і одягла чорну футболку з написами і шкіряну косуху. Макіяж -яскравий святковий з шимерними блискучими тінями і пігементом.

"Іра, була рада зустрічі! З Наступаючим! Обожнюю тебе, моя подруга. Ми з тобою Зіта і Гіта", - підписав кадр із зірковою подругою Наталя. "І тебе з наступаючим, Натусік", - залишила привітання для колеги Білик.

Думки шанувальників розділилися: хтось не скупився на компліменти для артисток, а інші розкритикували зовнішність Ірини і порахували, що на виглядає дещо неприродно.