Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото

Настя Каменских с мужем Потапом сейчас отдыхают в Турции, где наслаждаются морем и вкусной едой. Певица - известная любительница снимков погорячее, так что и на этот раз не обошлось без пикантных кадров. Артистка поделилась откровенными утренними фото, на которых запечатлена в одних лишь розовых трусиках.
Жаркие фотографии были опубликованы в Instagram звезды.
На снимке Настя позирует в спальне, стоя у окна. Грудь она стеснительно прикрыла руками, а голову склонила к плечу, глядя в окно. Утренний свет красиво падает на аппетитные формы исполнительницы.
"Доброе утро", - подписала кадр Каменских.
В сториз она выложила еще одно фото - на этот раз красотка позирует спиной к камере, а ее волосы красиво спадают чуть ли не до попы.
Настя Каменских вызвала споры в сети откровенными кадрами топлес (фото: instagram.com/kamenskux)
Снимал, конечно же, Потап, который ранее в интервью заявил, что не против подобных откровенных фото своей жены.
Однако публикация вызвала противоречивую реакцию в сети. Некоторые подписчики принялись восхищаться фигурой звезды и ее красотой. Однако многие посчитали подобные снимки неуместными и слишком уж откровенными, а также заподозрили Настю в использовании фотошопа.
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что Потап – настоящий романтик.