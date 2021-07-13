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Навіщо так виставлятися? Каменських в одних трусиках схвилювала мережу пікантним фото

Автор: RBC.UA

Настя Каменських з чоловіком Потапом зараз відпочивають у Туреччині, де насолоджуються морем і смачною їжею. Співачка - відома любителька знімків гарячіше, так що і на цей раз не обійшлося без пікантних кадрів. Артистка поділилася відвертими ранковими фото, на яких відображена в одних лише рожевих трусиках.

Гарячі фотографії були опубліковані в Instagram зірки.

На знімку Настя позує в спальні, стоячи біля вікна. Груди вона сором'язливо прикрила руками, а голову схилила до плеча, дивлячись у вікно. Ранкове світло красиво падає на апетитні форми виконавиці.

"Доброго ранку", - підписала кадр Каменських.

У сторіз вона виклала ще одне фото - на цей раз красуня позує спиною до камери, а її волосся красиво спадає мало не до попи.

Настя Каменських викликала суперечки в мережі відвертими кадрами топлес (фото: instagram.com/kamenskux)

Знімав, звичайно ж, Потап, який раніше в інтерв'ю заявив, що не проти подібних відвертих фото своєї дружини.

Однак публікація викликала суперечливу реакцію в мережі. Деякі підписники взялися захоплюватися фігурою зірки і її красою. Однак багато хто вважав подібні знімки недоречними і надто вже відвертими, А також запідозрили Настю у використанні фотошопу.

  • Давно трусів не було
  • Питання? Кому це треба бачити! А це треба бачити тільки Потапу!
  • Бажаю без обробки і фотошопу жити реальним життям
  • Красива, але жінку це не прикрашає, перестаєте бути загадкою-цікавою, в жінці повинна залишатися ЗАГАДКА!!!
  • Вже не знає як аудиторію привернути до себе, це ще не кінець хлопці
  • А слабо без трусів
  • По ходу дуже добрий з такою фігурою
  • Скільки ж тут фотошопа
  • До чого це фото, якась дивна ..
  • Дожилися...
  • Треба поважати себе.
  • Така ніжна і красива
  • Навіщо так виставлятися?!
  • Богиня
  • Хороша!
  • @realpotap Хороший чоловік, дозволяє вам таку красу напоказ нам

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що Потап - справжній романтик.

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Настя КаменськихПотап