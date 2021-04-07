Захочется сделать себе грудь: Тодоренко заговорила о пластике и недовольстве внешностью

Ведущая отметила, что довольна своей внешностью. Также претензий к ее внешнему виду не имеет и супруг Тодоренко – певец Влад Топалов.

"Я никогда не прибегала к пластическим операциям. Но зарекаться не буду. Быть может, лет в сорок мне захочется сделать себе грудь",- разоткровенничалась Регина.

А вот на личной странице в фотоблоге она рассказала, что во время участия в тревел-шоу очень стеснялась демонстрировать фигуру в купальнике. Ведущей больно наблюдать, как молодые девушки стыдятся своего тела.

Регина раньше стеснялась сниматься в купальнике (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Какие комплексы преследовали Регину

"Я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса", - призналась она.

Выходы в купальнике во время съемок "Орла и Решки" были для Регины невыносимы.

"Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты - мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада! Даже в кои-то мере благодарна появлению бодипозитива", - заявила Регина и отметила, что именно это движение подтолкнуло ее к культивированию любви к себе.

Регина призывает к бодипозитиву и любви к себе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Она пояснила, что боидпозитив для нее – это не поросто принятие себя такой какая ты есть, а возможность и стимул для улучшения.

"Это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, ежедневная активация клеток всего организма, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие!" - считает Тодоренко.