Заклятые соперницы? Димопулос раскрыла правду об отношениях с Мейхер

На шоу "Танцы со звездами" порой кипят нешуточные страсти и возникают конфликты. Не обошлось без этого и в новом сезоне - одной из ярких интриг стало противостояние бывших коллег по группе "ВИА Гра", двух жарких брюнеток Надежды Мейхер и Санты Димопулос, которых все время сравнивают.

О том, какие на самом деле у них отношения с Надей, Санта откровенно рассказала в интервью Славе Демину в программе "Слава+". На вопрос ведущего о том какая же из двух брюнеток лучше, Димопулос сдержанно ответила, что у нее и Мейхер "ровные, хорошие отношения".

Певица заверила, что с Надеждой у них здоровая конкуренция, а конфликт, который разжигают между ними в каждом эфире, – элемент шоу. По мнению звезды, проект призван подарить зрителям яркие эмоции, а подобные противостояния только подогревают интерес. На самом же деле никакой вражды за кулисами проекта не происходит.

"Во-первых, это шоу. Улыбаемся и машем. И нет такого, что мы ненавидим друг друга. С возрастом ты учишься уважать личностей, а Надя – личность", - добавила Санта.

Димопулос считает, что каждый из участников интересен чем-то своим и не стоит сильно сравнивать их.

"Я с уважением отношусь к Наде. Никто не лучше и никто не хуже. Она интересна на паркете, она классно двигается. Я интересная, но другая. Сюда же берут не за танцевальные умения, а берут интересных людей. И каждый из участников проекта достойный. Непонятно, кто победит", – высказалась артистка, которая танцует в паре с Максом Леоновым.

Санта Димопулос и Макс Леонов - одни из фаворитов шоу Танцы со звездами 2020 (фото: instagram.com/santadimopulos)

Кроме того, исполнительница призналась, что конкуренция на проекте – это минус, ведь участники теряют свою энергию, которую могли бы направить на работу над собой. Поэтому Санта не отвлекается на других, ведь для нее "Танцы со звездами" – это борьба с собой.

Но все же певица назвала имя участника, который ей изрядно импонирует и вполне может дойти до финала - им оказался харизматичный актер Арам Арзуманян.

Напомним, что ранее Санта Димопулос очаровала фото с дня рождения доченьки Софии.