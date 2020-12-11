Замедленная сцена из кино: Горбунов рассказал о подвиге кума-соседа

Известный украинский шоумен и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов поведал поклонникам историю о том, как его спас звездный сосед - рэпер и продюсер Потап. Дело в том, что в Киеве с 10 декабря ледяной дождь превратил улицы в каток. Юрий пытался заехать в гараж на своем автомобиле, но машину занесло и она чуть не угодила в рядом припаркованное авто и забор, если бы не Потап с солью.

"Знаете что такое настоящий сосед?! Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто, как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленная сцена из кино — я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!" - рассказал на своей странице в Facebook Юрий Горбунов.

Шоумен искренне поблагодарил своего кума Потапа и опубликовал фотографии.

Юрий Горбунов рассказал о помощи соседа-Потапа (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

В комментариях украинцы поблагодарили Потапа за человечность к соседу.

Юрій, не дарма кажуть "друг пізнається в біді ", от і десь взявся кум і виручив!

Дуже добре розумію ці емоції. В мене такі ж куми, що завжди прийдуть на допомогу, навіть, коли не кажеш, що потрібно- самі радо допомагають. Я щаслива, що маю таких кумів і друзів, чого бажаю кожному із вас.

Да, молодец, кум, как ангел Хранитель.

В мене такі ж сусіди, як батьки.

Как мы ранее писали, украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своем отношении к деньгам, а также о своей самой дорогостоящей покупке.