Замедленная сцена из кино: Горбунов рассказал о подвиге кума-соседа

Известный украинский шоумен и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов поведал поклонникам историю о том, как его спас звездный сосед - рэпер и продюсер Потап. Дело в том, что в Киеве с 10 декабря ледяной дождь превратил улицы в каток. Юрий пытался заехать в гараж на своем автомобиле, но машину занесло и она чуть не угодила в рядом припаркованное авто и забор, если бы не Потап с солью.
"Знаете что такое настоящий сосед?! Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто, как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленная сцена из кино — я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!" - рассказал на своей странице в Facebook Юрий Горбунов.
Шоумен искренне поблагодарил своего кума Потапа и опубликовал фотографии.
В комментариях украинцы поблагодарили Потапа за человечность к соседу.
Как мы ранее писали, украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своем отношении к деньгам, а также о своей самой дорогостоящей покупке.