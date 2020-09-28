Чем заняться дождливым осенним днем: топ-5 идей для всей семьи от Лилии Ребрик

Вот и настали прохладные и дождливые осенние дни, когда не особо хочется вообще выходить из дома. Однако популярная телеведущая Лилия Ребрик не унывает - ведь она всегда знает, как можно интересно и весело провести время в кругу семьи! Вместе с мужем Андреем Диким они воспитывают двоих дочерей и очень любят заниматься чем-то вместе с ними.

Так, на своей Instagram-страничке Лилия предложила несколько идей и лайфхаков, чем заняться всей семьей дома, если погода не радует. Публикацию звезда сопроводила милым семейным снимком, на котором они с супругом и дочками нежно обнимаются.

"Наши лайфхаки, чем заниматься дождливой осенью (а потом уже и зимними долгими вечерами). В плохую погоду мы держимся семьей. Во-первых так теплее, но на самом деле - ничто так не сближает, как общее семейное дело! Что любим мы?

1. Просмотр кино. Поскольку у нас в семье разные поколения, нам важно, чтобы фильм был интересен и детям, поэтому выбираем семейные комедии. Наш топ фильмов для семейного просмотра: "Старик хоттабыч", "Операция ы", "Приключения паддингтона", "Эдвин и бурундуки".

2. Конечно, мы идем в ногу со временем и просматриваем видео в Тик-ток и YouTube. Здесь выбираем видео про танцы (понятно, ведь это же наша семейная стихия), о животных, и обожаем подборку всяких казусов.

3. Но ясно, что не все время мы проводим за экранами телевизоров или телефонов. Обожаем собирать вместе пазлы. Тематика - разнообразная, но главное, что во время сбора пазлов мы успеваем еще и посмеяться, и помечтать, и посекретничать!

4. Хит этого дождливого сезона - словесные игры. Вот вам несколько вариантов: кроме банальной игры в слова, мы еще играем в "придумайте совместную сказку»"- каждый член семьи добавляет в предложение свою версию развития истории, получается очень смешно! Советую записывать на диктофон, чтобы потом еще раз переслушать и посмеяться. Еще из вариантов - создать семейные стишки, песни. Вы себе не представляете, куда может привести фантазия.

5. А еще с девочками мы любим вместе готовить! Кухню потом приходится убирать, конечно, но это бесценные мгновения. Вы думаете, откуда я столько блюд выбираю в #рецептивідліліребрик, все это - наша семейная фантазия. Осень сегодня точно вступила в свои права. Это уже настоящий сентябрь! Чем вы собираетесь разнообразить эту безумную осень?!" - подробно поделилась теледива.

Лилия Ребрик обожает проводить время в кругу семьи - с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила безупречным осенним образом в шикарном синем платье.

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