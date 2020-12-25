Запланировали сыночка: победительница "Танцев со звездами" рассказала про "плюсы" карантина

График публичных людей всегда расписан на недели, а то и месяцы вперед. У кого концертная деятельность, у кого – съемки, у кого – поездки, у кого – мастер-классы. Но в 2020 году планы у всех резко поменялись, когда грянул карантин.

Известная украинская хореограф Илона Гвоздева призналась, что и для нее год был расписан вплотную до декабря месяца. Он обещал быть очень рабочим и перспективным, было много запланировано заграничных командировок на разные фестивали, много мастер-классов и постановочных работ. Но карантин внес свои коррективы.

Илона Гвоздева с детьми (фото: пресс-служба танцовщицы)

"Из-за карантина отменилась почти вся работа. Осталась только частичная занятость в КНУКиИ на дистанционном обучении, а также индивидуальные уроки по танцам. С марта по сентябрь 2020 года полностью остановилась работа в моей студии, мы вынуждены были отменить группы. Все поездки заграницу я перенесла на 2021 год (держим кулачки)", – поделилась хореограф.

Илона Гвоздева с мужем и дочерью (фото: пресс-служба танцовщицы)

Несмотря на все трудности, в этом году Илоне таки удалось реализовать некоторые важные для себя планы. Например, она с огромным удовольствием станцевала два эфира на восьмом месяце беременности в шоу "Танцы со звездами", а также родила любимому мужу Ивану долгожданного сына Доминика.

"Конечно есть и плюсы в этом карантине. У меня впервые за несколько лет был такой длительный отпуск и было так много времени для моей семьи, что нам с супругом удалось повлиять на демографическую ситуацию в стране. Мы запланировали сыночка и 11 октября Доминик появился на свет", – с улыбкой отметила уже дважды мама.

Илона Гвоздева с сыном (фото: пресс-служба танцовщицы)

С ослаблением карантина с сентября Гвоздева возобновила занятия в своей студии. По настоящее время хореограф занята тем, что пытается реанимировать свое детище, но, к сожалению, 40% детей так и не вернулись в студию. Тем не менее, танцовщица настроена оптимистически ворваться в 2021 год, чтобы сделать его вдвойне крутым.

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