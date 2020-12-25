Запланували синочка: переможниця "Танців з зірками" розповіла "плюси" карантину

Графік публічних людей завжди розписаний на тижні, а то і місяці вперед. У кого концертна діяльність, у кого - зйомки, у кого - поїздки, у кого - майстер-класи. Але в 2020 році плани у всіх різко змінялися, коли грянув карантин.

Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова зізналася, що і для неї рік був розписаний до грудня місяця. Він обіцяв бути дуже плідним і перспективним, було багато заплановано закордонних відряджень на різні фестивалі, багато майстер-класів і постановочних робіт. Але карантин вніс свої корективи.

Ілона Гвоздьова з дітьми (фото: прес-служба танцівниці)

"Через карантин скасувалася майже вся робота. Залишилася тільки часткова зайнятість в КНУКіМ на дистанційному навчанні, а також індивідуальні уроки з танців. З березня по вересень 2020 року повністю зупинилася робота в моїй студії, ми змушені були скасувати групи. Всі поїздки закордон я перенесла на 2021 рік (тримаємо кулачки)", – поділилася хореограф.

Ілона Гвоздьова з чоловіком і донькою (фото: прес-служба танцівниці)

Незважаючи на всі труднощі, в цьому році Ілоні таки вдалося реалізувати деякі важливі для себе плани. Наприклад, вона з величезним задоволенням станцювала два ефіри на восьмому місяці вагітності в шоу "Танці з зірками", а також народила коханому чоловікові Івану довгоочікуваного сина Домініка.

"Звичайно є і плюси в цьому карантині. У мене вперше за кілька років була настільки тривала відпустка і було так багато часу для моєї сім'ї, що нам з чоловіком вдалося вплинути на демографічну ситуацію в країні. Ми запланували синочка і 11 жовтня Домінік з'явився на світ", – з посмішкою зазначила вже двічі мама.

Ілона Гвоздьова з сином (фото: прес-служба танцівниці)

З послабленням карантину з вересня Гвоздьова відновила заняття в своїй студії. Хореограф досі зайнята тим, що намагається реанімувати своє дітище, але, на жаль, 40% дітей так і не повернулися в студію. Проте, танцівниця налаштована оптимістично увірватися в 2021 рік, щоб зробити його подвійно крутим.

Раніше Гвоздьова в мереживній білизні заговорила про уколи краси і їх наслідки.