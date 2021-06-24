Запрещают выходить замуж и заводить детей: Бритни Спирс шокировала заявлением

Популярная певица Бритни Спирс, которая уже давно не может распоряжаться своей жизнью из-за опекунства, на очередном суде выступила с трогательной речью. Артистка потребовала прекращения опеки над ней ее отца Джеймса Спирса.

Проникновенная 30-минутная речь Бритни Спирс стала настоящим откровением. Так, певица рассказала, что из-за опекунства не имеет права рожать детей и выходить замуж, а также что постоянно чувствует себя несчастной, загнанной и травмированной.

"Я хочу, чтобы у меня была возможность выйти замуж и завести детей. Мне поставили внутриматочную спираль, которая не позволяет мне забеременеть. Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю того, чтобы у меня была жизнь!", - заявила певица.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Как уверяет Бритни, ей даже не разрешают ездить в одной машине с ее бойфрендом Сэмом Асгари. Спирс считает, что опекунство буквально лишает ее права на личную жизнь.

Также Бритни против ее воли стали давать литий. "Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", - жалуется в речи Спирс.