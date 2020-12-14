Заборонене хвилює: Даша Астаф'єва топлес і відвертих образах обпекла пристрастю
35-річна Даша Астаф'єва вміє зробити так, щоб у її шанувальників буквально закипіла в жилах кров – її відверті фотосети нікого не можуть залишити байдужим, а апетитні і жіночні форми хвилюють розуми не тільки чоловіків. Черговий гарячий і одночасно вишукано-еротичний фотосет тому яскраве підтвердження. В Instagram вона опублікувала спекотне відео бекстейджу і продемонструвала точені апетитні форми і розкішні пікантні вбрання.
Співачка позувала у ефектних образах від українського дизайнера Олени Кіндратової. На деяких кадрах вона зображена топлес, прикриваючи груди руками в золотих рукавичках.
У підписі до ролика Даша запропонувала шанувальникам вгадати, що з перерахованого списку будоражило її в дитинстві:
"Заборонене в дитинстві, донині хвилює:
- мочити манту
- лизати металеві поверхні на морозі
- дивитися на зварювання
Було?! Тому, хто перший вгадає, що було моїм улюбленим, дістанеться подарунок від мене", - пообіцяла артистка
Фани зірку тут же кинулися робити їй щирі компліменти.
- Даш, ну неможливо красива
- Боже, Даша....найкрасивіша!
- О, Боже! Що за Богиня?! З розуму зійти
- Чудова
- Найкрасивіша! Очей не відвести!
- На це можна дивитися вічно. Шикарно
- Яка бомбічна
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва випадково показала груди на зйомках новорічної передачі.