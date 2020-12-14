Заборонене хвилює: Даша Астаф'єва топлес і відвертих образах обпекла пристрастю

35-річна Даша Астаф'єва вміє зробити так, щоб у її шанувальників буквально закипіла в жилах кров – її відверті фотосети нікого не можуть залишити байдужим, а апетитні і жіночні форми хвилюють розуми не тільки чоловіків. Черговий гарячий і одночасно вишукано-еротичний фотосет тому яскраве підтвердження. В Instagram вона опублікувала спекотне відео бекстейджу і продемонструвала точені апетитні форми і розкішні пікантні вбрання.

Співачка позувала у ефектних образах від українського дизайнера Олени Кіндратової. На деяких кадрах вона зображена топлес, прикриваючи груди руками в золотих рукавичках.

У підписі до ролика Даша запропонувала шанувальникам вгадати, що з перерахованого списку будоражило її в дитинстві:

"Заборонене в дитинстві, донині хвилює:

мочити манту

лизати металеві поверхні на морозі

дивитися на зварювання

Було?! Тому, хто перший вгадає, що було моїм улюбленим, дістанеться подарунок від мене", - пообіцяла артистка

Фани зірку тут же кинулися робити їй щирі компліменти.

Даш, ну неможливо красива

Боже, Даша....найкрасивіша!

О, Боже! Що за Богиня?! З розуму зійти

Чудова

Найкрасивіша! Очей не відвести!

На це можна дивитися вічно. Шикарно

Яка бомбічна

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва випадково показала груди на зйомках новорічної передачі.