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Заборонене хвилює: Даша Астаф'єва топлес і відвертих образах обпекла пристрастю

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 20:46
Заборонене хвилює: Даша Астаф'єва топлес і відвертих образах обпекла пристрастю Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

35-річна Даша Астаф'єва вміє зробити так, щоб у її шанувальників буквально закипіла в жилах кров – її відверті фотосети нікого не можуть залишити байдужим, а апетитні і жіночні форми хвилюють розуми не тільки чоловіків. Черговий гарячий і одночасно вишукано-еротичний фотосет тому яскраве підтвердження. В Instagram вона опублікувала спекотне відео бекстейджу і продемонструвала точені апетитні форми і розкішні пікантні вбрання.

Співачка позувала у ефектних образах від українського дизайнера Олени Кіндратової. На деяких кадрах вона зображена топлес, прикриваючи груди руками в золотих рукавичках.

У підписі до ролика Даша запропонувала шанувальникам вгадати, що з перерахованого списку будоражило її в дитинстві:

"Заборонене в дитинстві, донині хвилює:

  • мочити манту
  • лизати металеві поверхні на морозі
  • дивитися на зварювання

Було?! Тому, хто перший вгадає, що було моїм улюбленим, дістанеться подарунок від мене", - пообіцяла артистка

Фани зірку тут же кинулися робити їй щирі компліменти.

  • Даш, ну неможливо красива
  • Боже, Даша....найкрасивіша!
  • О, Боже! Що за Богиня?! З розуму зійти
  • Чудова
  • Найкрасивіша! Очей не відвести!
  • На це можна дивитися вічно. Шикарно
  • Яка бомбічна

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва випадково показала груди на зйомках новорічної передачі.

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