Зарабатываю себе на помады: жена Остапчука рассказала о распределении финансов в семье

К примеру, многих интересовало, по какой модели они с Владимиром строят семейный бюджет и кто вкладывает в него больше.

Один из фолловеров так и спросил у девушки: "Вы с Вовой сразу обсуждали, что его деньги общие, а ваши это ваши?" На что Горняк ответила в целом утвердительно и призналась, что основные семейные расходы берет на себя ее муж, а ее заработок идет на "помады".

"Мы с ним на берегу обсудили, кто как видит финансовую модель в отношениях. Я не из тех девушек, которые сидят дома. Но и не из тех, которые делят расходы на приобретение жилья, или отдыхов и т.д. Всегда считала, что все основные обязанности по обеспечению лежат на мужчине, а я зарабатываю себе на помады и ему на подарочки и покупаю продукты за свой счет, и заправляюсь сама. Чем не вклад в общий бюджет?" - ответила Кристина.

Она также добавила, что договоренность с мужем сложилась таким образом, поскольку она вышла замуж в 34 года, имея определенный жизненный опыт.

Подписчики Кристины также поинтересовались у нее, приходилось ли ей встречаться с мужчинами-альфонсами. На что девушка заверила, что ей повезло:

"Бог миловал меня. Содержать мужчину — совсем не мое. Но кому-то же так подходит, кто-то и квартиру снимает 50/50. Каждому свое. И не осуждаю", - отметила Горняк.

Жена Владмира Остапчука рассказала, как они разделили семейные финансы (фото: instagram.com/kristygor)

Жена шоумена, которая работает нотариусом, ответила и на вопрос о том, в каких расходах она могла бы себе отказать при необходимости, а в каких нет.

На это Кристина отметила, что нужно уметь определять приоритеты - к примеру, она не стала бы отказываться от расходов, связанных с ее работой, а также со здоровьем.

Кристина Горняк о семейных финансах (видео: youtube.com)