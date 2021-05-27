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"Затмила все": соблазнительная Никитюк в кружевном экстра мини пленила бесконечными ногами

Автор: Lite

Леся Никитюк в последнее время много путешествует и наполняет свой фотоблог красочными кадрами из разных уголков Земли. Так, она успела побывать с друзьями в Египте и даже поработать местным колоритным гидом, затем отправилась в Турцию на девичник, а теперь снова вернулась в гостеприимный Бодрум.

Ведущая порадовала поклонников свежими горячими фото в одновременно нежном и соблазнительной образе. Красочные кадры появились в Instagram Леди Ле.

Леся позировала в легком платье-мини от Victoria's Secret на пуговицах с мелким цветочным принтом и тонким нежным кружевом на подоле, манжетах и области декольте. Ведущая дополнила летний лук босоножками с тонкими ремешками. В качестве броских украшений – свисающие серьги.

Леся расположилась на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными коллонами, рядом - небольшой бассейн. К слову, одно из фото сделано в сумерках, эффектная подсветка выделяет силуэт соблазнительной длинноногой Леди Ле.

"Кайфую на розкішній віллі. Смотрим фото кайфуем вместе со мной", - предложила Леся подписчикам.

Леся в легком коротком платье свела с ума длиной ножек (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили привлекательный наряд длинноногой стройной красотки.

  • Леся, вы как всегда затмили все своей красотой
  • Очень красивая
  • Очаровательная
  • Такой нежный образ
  • А ноги, ноги! Супер
  • Чудесно выглядите
  • Леся, ты как всегда топ
  • Классное платье. А Леся еще лучше

Напомним, что ранее Леся Никитюк забавно показала разницу между мужским и женским восприятием красоты и привлекательности.

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Новости Украины Леся Никитюк