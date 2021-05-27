"Затмила все": соблазнительная Никитюк в кружевном экстра мини пленила бесконечными ногами

Леся позировала в легком платье-мини от Victoria's Secret на пуговицах с мелким цветочным принтом и тонким нежным кружевом на подоле, манжетах и области декольте. Ведущая дополнила летний лук босоножками с тонкими ремешками. В качестве броских украшений – свисающие серьги.

Леся расположилась на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными коллонами, рядом - небольшой бассейн. К слову, одно из фото сделано в сумерках, эффектная подсветка выделяет силуэт соблазнительной длинноногой Леди Ле.

"Кайфую на розкішній віллі. Смотрим фото кайфуем вместе со мной", - предложила Леся подписчикам.

Леся в легком коротком платье свела с ума длиной ножек (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили привлекательный наряд длинноногой стройной красотки.