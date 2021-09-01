Не жалуется и не ноет: Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди

Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам. Она даже запустила собственное шоу под названием "НіНіНі", в котором приглашает звездного гостя за стол, при этом рассказывая и показывая правила этикета. Не забывает она и про свой блог - так, на этот раз теледива раскрыла секреты высококлассной леди.
Свои советы для девушек Ольга опубликовала в Instagram.
Ведущая сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она сидит на стуле на улице, красиво отставив одну ногу и глядя вниз. На Фреймут - стильный черный брючный костюм с широкими брюками и бежевые туфли-лодочки.
Ольга Фреймут учит украинок быть настоящими леди (фото: instagram.com/freimutolia)
Ольга рассказала, какие мелочи и нюансы в поведении могут выдать в девушке настоящую леди, а какие - испортить все впечатление.
Секреты высококлассной леди от Ольги Фреймут:
Осанка. Леди никогда не горбится, даже если ее одолела усталость и побила жизнь. Ровная спина, головушка ровная. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь. Если голова клонится вниз, как увядшая георгина, дама будет иметь неуверенный вид.
Взгляд. Леди никогда не отводит взгляд, разве что видит что-то совсем неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот пропащий.
Разговор. Дама хорошо знает, что говорить о коронавирусе, долгах, антихристе и дурацкой власти - занятие ленивых на скамейке у подъезда. Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало. Она никогда не перебивает и не продолжает предложения за того, с кем общается.
Приятность. Леди никогда не жалуется и не ноет. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром. Дама избегает следующих фраз: "Я так устала!", " Это ужас!", "Да, да, да, ага, ага" (не поддакивает после каждого предложения собеседника), " Ненавижу это!", "Когда это все кончится?", " Ну я и дура, кобыла, толстая корова" (здесь список бесконечный).
Эмоции. Леди контролирует свои радости и гнев. Никаких звуков, как крыса (я не знаю, правда, пищат ли крысы), не кривит нос, если ей противно, не повышает голос, даже если ей на голову ляпнуло из кондиционера.
Внимательность. Леди всегда чуткая к чужой беде. Даже если нет времени, вызовет "скорую", когда увидит, что кто-то лежит безжизненно на улице. Она занимается благотворительностью анонимно. Звонит стареньким родственникам. Леди отзывчива к ближнему. Одна моя знакомая спешила на работу. Вдруг ей прямо перед ногами упала дикая гусыня. Птицы летели на юг - а эта бедняга не преодолела. Моя подруга отложила дела и увезла птичку в приют.
Столовые манеры. Леди ест аккуратно, а не хлебает, как с перепоя; не облизывается; бортики ее тарелки чистые, она не дует на горячий суп. Барышня пользуется приборами, не дерется ними, словно отгоняет злых духов. Дама не кусает хлеб, не говорит с набитым ртом. И да, она оставляет немного в тарелке, даже если не наелась.