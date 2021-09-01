Не жалуется и не ноет: Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди

Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам. Она даже запустила собственное шоу под названием "НіНіНі", в котором приглашает звездного гостя за стол, при этом рассказывая и показывая правила этикета. Не забывает она и про свой блог - так, на этот раз теледива раскрыла секреты высококлассной леди.