UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Автор: Lite

Надя Дорофеева кружит голову поклонников своими пикантными образами и даже ее домашние фотосеты получаются особой соблазнительностью и даже откровенностью. Певица устроила фотосессию в домашней обстановке в белье и показала все достоинства своей стройной фигуры поклонникам.

Серия откровенных кадров появилась в Instagram звезды. Надя призывно позирует на кровати в белой майке и трусиках-шортиках. На ней также белые носки и кеды. Она соблазнительно смотрит в объектив. Также певица вблизи показала упругие ягодицы и идеально плоский животик.

Популярные новости
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Голос країни 2021: кто из звезд и в какой роли "засветится" на шоу 30 января 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Может принести невыносимую боль: Астафьева исчерпывающе ответила на вопрос о свадьбе и детях 31 января 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться: пандемия заставила 30 января 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021

Поклонники артистки не смогли устоять перед откровенными кадрами с участием Нади. Фото оценили Ирина Горовая и Алексей Дурнев. Поклонники заподозрили, что автором жарких кадров стал муж певицы Владимир Данес.

Надя в белье позировала для горячего фотосета (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Какая ты красивая
  • Воды срочно мне, тут становится вери HOT!
  • Кайф
  • Уф, жаришка
  • Самая красивая певица Украины
  • Шикарная
  • Так нежно и в то же время горячо
  • Просто глаз не оторвать
  • Дорофеева всегда горит
  • Надя, как Дантес сидит спокойно, когда ты так грациозно лежишь?
  • Ваай, с ума схожу от этих фото, такие атмосферные

Напомним, что ранее Надя Дорофеева вспомнила о неприятном случае, произошедшем на Бали. Во время отпуска с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в спалню к паре заползла змея. Певица описала яркую реакцию на появление присмыкающегося в комнате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Надя Дорофеева
Читайте также
Мама Босс: дерзкая Надя Дорофеева покорила необычной смелой деталью гардероба
Обнаженная и без макияжа: Дантес показал, как понежился с Дорофеевой в ванной
Прогноз погоды