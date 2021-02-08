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Спекотно! Дорофєєва в одній білизні спокусила відвертим постільною фотосетом

Автор: Lite

Надя Дорофєєва кружляє голову шанувальників своїми пікантними образами та навіть домашні фотосети виходять особливо спокусливими і навіть відвертими. Співачка влаштувала фотосесію в домашній обстановці в білизні і показала всі достоїнства своєї стрункої фігури шанувальникам.

Серія відвертих кадрів з'явилася в Instagram зірки. Надя заклично позує на ліжку в білій майці і трусиках-шортиках. На ній також білі шкарпетки і кеди. Вона спокусливо дивиться в об'єктив. Також співачка поблизу показала пружні сідниці і ідеально плоский животик.

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Шанувальники артистки не змогли встояти перед відвертими кадрами з участю Наді. Фото оцінили Ірина Горова та Олексій Дурнєв. Шанувальники запідозрили, що автором жарких кадрів став чоловік співачки Володимир Данес.

Надя в білизна позувала для гарячого фотосету (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Яка ти красива
  • Води терміново мені, тут стає вері HOT!
  • Кайф
  • Уф, жаришка
  • Найкрасивіша співачка України
  • Шикарна
  • Так ніжно і в той же час гаряче
  • Просто очей не відірвати
  • Дорофєєва завжди горить
  • Надя, як Дантес сидить спокійно, коли ти так граціозно лежиш?
  • Ваай, з розуму сходжу від цих фото, такі атмосферні

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва згадала про неприємному випадку, події на Балі. Під час відпустки з чоловіком Влодимиром Дантесом і друзями в спальню до парі заповзла змія. Співачка описала яскраву реакцію на появу присмыкающегося в кімнаті.

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Новини України Надя Дорофеєва
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