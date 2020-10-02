Жаркие фото кандидатки в мэры Киева: такой аппетитной вы ее не видели!

Телеведущая и блогер Елена Филонова известна украинским зрителям, в первую очередь, по проекту "Ревизор". Как бьюти-эксперт, она прошлась по многочисленным салонам красоты, парикмахерским и косметологическим студиям, чтобы проверить их работу и рассказать поклонникам программы всю правду. В итоге 36-летняя ведущая так увлеклась темой красоты, что стала изучать эту тему и делиться инсайтами уже на своей странице в Instagram.

Нужно отметить, темы любви к себе и своему телу Филонова часто сопровождает откровенными фото в купальниках и провокационных нарядах. Таким образом, знаменитость стремится подчеркнуть: женская красота столь многогранна, что не нужно слепо следовать навязанным стандартам. Пример тому - горячие фото, которыми регулярно пополняется блог Филоновой.

Не менее многогранна и сфера интересов украинской знаменитости. На днях социально активная и полная сил звезда сети ошарашила поклонников неожиданной новостью. Елена выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Киева. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. А пока любуемся откровенными образами одной из самых активных и узнаваемых телезвезд Украины.

Елена Филонова показывает аппетитные формы на фото в Instagram (instagram.com/efilonova)

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