Для железного пресса и округлых ягодиц: Алессандра Амбросио демонстрирует любимые упражнения

Алессандра Амбросио обожает красоваться в микробикини, откровенных платьях и других провокационных нарядах. А потому ее любовь к спорту и активному образу жизни стала настоящим спасением для мамы двоих детей. Бывшему "ангелу" Victoria's Secret не приходится себя заставлять: она рада каждую свободную минуту проводить в зале, оттачивая свои мышцы. Или же днями пропадать на пляже, играя в волейбол, бегая или устраивая заплывы.

Алессандра Амбросио показала видео с тренировки (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра решила поделиться с фолловерами самым сокровенным: любимыми упражнениями, которые помогают ей оставаться в столь совершенной форме. Модель записала короткий ролик, где делает упражнения на ноги, пресс, ягодицы, руки и плечи.

Примечательно, что даже в спортзал она постаралась одеться стильно и соблазнительно. Крошечный топ на тонких бретельках и легинсы золотисто-горчичного оттенка Алессандра дополнила белыми кедами. А в качестве аксессуаров подобрала несколько своих любимых браслетов, цепочек и подвесок. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а макияж решила не делать. Зажигательный ролик стал источником вдохновения для миллионов ее подписчиков. Они буквально засыпали страницу 39-летней звезды приятными словами и комплиментами ее отличной форме.

Ранее мы писали, что Амбросио показала фото с отдыха, на котором засветила роскошную грудь.