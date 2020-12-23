Для залізного преса і округлих сідниць: Алессандра Амбросіо демонструє улюблені вправи

Алессандра Амбросіо обожнює красуватися в мікробікіні, відвертих сукнях та інших провокаційних вбраннях. А тому її любов до спорту і активного способу життя стала справжнім порятунком для мами двох дітей. Колишньому "ангелу" Victoria's Secret не доводиться себе примушувати: вона рада кожну вільну хвилину проводити в залі, відточуючи свої м'язи. Або ж днями пропадати на пляжі, граючи у волейбол, бігаючи або влаштовуючи запливи.

Алессандра Амбросіо показала відео з тренування (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра вирішила поділитися з фоловерами дечим незвичайним: улюбленими вправами, які допомагають їй залишатися в такій досконалій формі. Модель записала короткий ролик, де робить вправи на ноги, прес, сідниці, руки і плечі.

Примітно, що навіть в спортзал вона постаралася одягнутися стильно і спокусливо. Крихітний топ на тонких бретельках і легінси золотисто-гірчичного відтінку Алессандра доповнила білими кедами. А в якості аксесуарів підібрала кілька своїх улюблених браслетів, ланцюжків і підвісок. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, а макіяж вирішила не робити. Запальний ролик став джерелом натхнення для мільйонів її послідовувачів. Вони буквально засипали сторінку 39-річної зірки приємними словами та компліментами її відмінній формі.

Раніше ми писали, що Амбросіо показала фото з відпочинку, на якому засвітила розкішні груди.