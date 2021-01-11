UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жена Джеджулы рассказала о самочувствии после скандала с мужем: в этом году я не нервничала

Автор: Людмила Жукова

Беременная экс-жена Андрея Джеджулы, которая попала из-за него в больницу, рассказала, как сейчас себя чувствует. К счастью, с ней и малышкой все хорошо. Об этом Юлия Леус, которая официально еще является женой шоумена, рассказала на своей страничке в соцсети.

"Так вот, чувствую себя прекрасно, как никогда за всю беременность. В этом году я еще не нервничала и, Дай Бог, не буду. Хоть и в объемах я стала больше, но и сил у меня больше, как будто приток энергии появился, то ли перестал уходить", - поделилась самочувствием Юлия в Instagram.

Также Юлия пожелала всем женщинам испытать счастье материнства и беременности.

"Вот теперь я почувствовала всю прелесть беременности, о которой вы мне писали и животик люблю с каждым днем все больше и больше, она уже общается со мной и нет ничего прекраснее этого и быть не может. Желаю каждой женщине это ощутить, да и мужчине, который умеет ценить и еще в животике любить своего ангелочка", - написала Леус.

Напомним, что из-за поста про насилие Джеджулы Юлия оказалась в больнице и ее положили на сохранение. Джеджула не приехал к жене и не принес извинения.

Юлия Леус показала беременное фото (фото: (фото: instagram.com/yla__yla)

В комментариях подписчики пожелали Юлии всего самого хорошего, а главное здоровья.

  • Вы замечательная, у Вас все будет хорошо. Самый главный подарок в жизни Вас ждет впереди. Это ценнее любого мужчины и отношений, как бы жестко не звучало.. Кто-то, когда-то сказал "мужчины приходят и уходят, а дети это навсегда.
  • Тебе нужны сейчас как можно больше положительных и ярких впечатлений.
  • Ну такая красотка, идеальная фигура, глядя на вас и сама ностальгия за моментами беременности.
  • На фото и не сказать, что в объемах добавилось, фигура прекрасная.

Как мы ранее сообщали, беременная экс-жена Джеджулы угодила в больницу после откровений о домашнем насилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей Джеджула