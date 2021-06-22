Жена Комарова призналась, что стала жертвой аферистов: "этот ад закончился"

Александра сопроводила историю из жизни эффектным фото, на котором позирует в шляпке и белоснежной футболке у таксофона с телефонной трубкой в руках.

"Вам, наверное, тоже хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с мошенничеством по телефону или навязчивыми звонками незнакомцев? У меня был период, когда мне постоянно названивал какой-то человек с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился, только когда удалось установить его личность по номерам телефона", - поделилась Александра.

Александра Кучеренко жила в страхе из-за аферистов (фото: instagram.com/aakucherenko)

Тогда девушка обратилась в детективное агентство, где ей помогли решить проблему.