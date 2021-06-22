Дружина Комарова зізналася, що стала жертвою аферистів: "це пекло закінчилося"

Олександра супроводила історію з життя ефектним фото, на якому позує в капелюшку і білосніжній футболці біля таксофона з телефонною трубкою в руках.

"Вам, напевно, теж хоч раз у житті доводилося стикатися з шахрайством по телефону або нав'язливими дзвінками незнайомців? У мене був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося, тільки коли вдалося встановити його особу за номерами телефону", - поділилася Олександра.

Олександра Кучеренко жила в страху через аферистів (фото: instagram.com/aakucherenko)

Тоді дівчина звернулася в детективне агентство, де їй допомогли вирішити проблему.