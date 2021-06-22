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Дружина Комарова зізналася, що стала жертвою аферистів: "це пекло закінчилося"

Автор: RBC.UA

Дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренка нещодавно влаштувала коханому сюрприз з особливого приводу -у телемандрівника був день народження, який пара відзначила в Одесі. Ведуча презентувала коханому особливий подарунок - оригінальний торт у вигляді Земної кулі, по якій крокує «міні-Дмитро» з рюкзаком. Олександра якось зізналася, що поруч з коханим вона відчуває себе захищено - їй комфортно і нічого не страшно. До слова, в житті у ведучої був неприємний епізод, який змусив її неабияк понервувати і турбуватися за свою безпеку.

В InstaStories вона розповіла, як її дошкуляли телефонні аферисти.

Олександра супроводила історію з життя ефектним фото, на якому позує в капелюшку і білосніжній футболці біля таксофона з телефонною трубкою в руках.

"Вам, напевно, теж хоч раз у житті доводилося стикатися з шахрайством по телефону або нав'язливими дзвінками незнайомців? У мене був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося, тільки коли вдалося встановити його особу за номерами телефону", - поділилася Олександра.

Олександра Кучеренко жила в страху через аферистів (фото: instagram.com/aakucherenko)

Тоді дівчина звернулася в детективне агентство, де їй допомогли вирішити проблему.

До слова, нещодавно Олександра завдяки чоловікові освоїла новий безцінний досвід - разом з коханим і його колегою з сім'єю вона вирушила відпочити на острів Джарилгач. Дівчина вперше жила в наметі на березі моря три дні. Незважаючи на незручності, Олександра залишилася під величезним враженням – вона бачила дельфінів поблизу і змогла спостерігати найчистіше зоряне небо над головою.

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Александра КучеренкоДмитрий Комаров