Жена Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родов

На снимках, сделанных в Карпатах, Екатерина позирует в бассейне с видом на горы в цельном синем купальнике. Молодая мама явно наслаждалась релаксом в воде.

Екатерина Репяхова показала, как похудела после рождения сына (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова также решила поинтересоваться у подписчиков, откуда они узнали о ней.

"Увидела у блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет "желтая пресса". За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы", – подписала кадры Катя.

В комментариях пользователи сети пишут, что услышали о Репяховой из-за скандала Павлика с бывшей женой или же хотели посмотреть на его новую возлюбленную, да так и остались. Кто-то узнал о ней от блоггеров, из-за ее борьбы с циститом, а также из сюжетов на телевидении и новостных статей. Также немало людей подписались на девушку после рождения ребенка - она подробно рассказывала о роддоме, самых родах и первых неделях жизни с малышом, которого назвали Михаилом.