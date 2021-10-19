Жена Павлика ввязалась в скандал с его экс-супругой из-за квартиры: у него новая жизнь

Екатерина пояснила, что не уводила Виктора из семьи, а также рассказала, в каком состоянии был артист на момент их знакомства и зарождения отношений. Стоит добавить, что нынешняя супруга артиста является еще и его концертным директором.

"Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. У него были запои очень длительные. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Был водитель Вася, который всю жизнь возле него, и, в принципе, все", – рассказала Репяхова.

Из-за частых зпое артист срывал выступления, а Екатерине приходилось возвращать зрителям деньги за билеты и извиняться перед его аудиторией и организаторами. Также музыкант мог себе позволить выступать в непотребном виде перед зрителями.

"Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. Он выходил на сцену с расстегнутой ширинкой. Я не считаю, что этого нужно стыдиться, только потому, что Виктор Франкович это все преодолел. Мы это вместе с ним преодолели. У Виктора Франковича новая жизнь", - резюмировала Екатерина.

Что Екатерина говорит о скандале с квартирой

В комментариях под постом она ответила на вопросы пользователей сети, которые интересовались скандальным квартирным вопросом.

"Бывший муж предлагает больше половины суммы от цены квартира. Этого мало? Нет семьи, нет ребенка, к сожалению. И квартира с 4 комнатами не актуальна не для кого. С учетом карантинов и всего остального", - написала жена Павлика.

"Я делаю концерты мужу и зарабатываю на этом, мы вместе зарабатываем в семью, что мешало Ларисе тем же заниматься? С таким-то мужем. И популярной становиться, не на теме хайпа…" - выразила свое мнение Репяхова.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

В Stories Екатерина затронула болезненную для Виктора тему – потерю его сына Павла от экс-супруги Ларисы, жизнь которого забрала онкология.

"Мой муж полностью занимался лечением сына. Все финансировал и занимался организационными вопросами", - отметила Репяхова.

Также она подчеркнула, что музыкант попросил финансовой помощи у неравнодушных.

Екатерина предоставила скрин личной переписки Виктора и Ларисы, где идет речь о жилплощади.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Экс-супруга Павлика о деталях квартирного скандала

Стоит отметить, что такую реакцию Екатерины вызвал пост Ларисы, размещенный на личной странице женщины в Facebook.

"У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, которую бывший муж обещал выплатить и оставить мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро прийдет. Больше у меня ничего и никого нет", - написала Созаева.

Тогда же она рассказала, что пару дней назад бывший муж сообщил по СМС, что квартиру оплачивать больше не сможет и ее необходимо продать. Также женщина привела пример текста сообщения, которое получила от нынешней жены артиста.

"У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими особами , которые мне постоянно указывают что мне делать и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений - я понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласится на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать, после того, как свели сына в могилу - это уже сверх хамства!" – высказалась Созаева.