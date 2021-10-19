Дружина Павліка вплуталася в скандал з його екс-дружиною через квартиру: у нього нове життя

Катерина пояснила, що не забирала Віктора з сім'ї, а також розповіла, в якому стані був артист на момент їх знайомства і зародження відносин. Варто додати, що нинішня дружина артиста є також його концертним директором.

"Коли я зустріла Віктора, у нього були великі проблеми з алкоголем. Настільки великі, що це була реанімація кожного разу. У нього були запої дуже тривалі. Коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Був водій Вася, який все життя біля нього, і, в принципі, все", – розповіла Репяхова.

Через часті зпої артист зривав виступи, а Катерині доводилося повертати глядачам гроші за квитки і вибачатися перед його аудиторією і організаторами. Також музикант міг собі дозволити виступати в неприглядному вигляді перед глядачами.

"Мені плювали в обличчя, тому що він виходив на сцену п'яний і його несли. Він виходив на сцену з розстебнутою ширінкою. Я не вважаю, що цього потрібно соромитися, тільки тому, що Віктор Франкович це все подолав. Ми це разом з ним подолали. У Віктора Франковича нове життя", - резюмувала Катерина.

Що Катерина говорить про скандал з квартирою

У коментарях під постом вона відповіла на запитання користувачів мережі, які цікавилися скандальним квартирним питанням.

"Колишній чоловік пропонує більше половини суми від ціни квартира. Цього мало? Немає сім'ї, немає дитини, на жаль. І квартира з 4 кімнатами не актуальна ні для кого. З урахуванням карантинів і всього іншого", - написала дружина Павліка.

"Я роблю концерти чоловікові і заробляю на цьому, ми разом заробляємо в сім'ю, що заважало Ларисі тим же займатися? З таким-то чоловіком. І популярною ставати, не на темі хайпа... " - висловила свою думку Репяхова.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

У Stories Катерина торкнулася болючої для Віктора теми – втрати його сина Павла від екс-дружини Лариси, життя якого забрала онкологія.

"Мій чоловік повністю займався лікуванням сина. Все фінансував і займався організаційними питаннями", - зазначила Репяхова.

Також вона підкреслила, що музикант попросив фінансової допомоги у небайдужих.

Катерина надала скрін особистого листування Віктора і Лариси, де йде мова про житло.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Екс-дружина Павлика про деталі квартирного скандалу

Варто зазначити, що таку реакцію Катерини викликав пост Лариси, розміщений на особистій сторінці жінки в Facebook.

"У мене був чоловік. Він пішов. У мене був син. Він помер. У мене залишилася тільки квартира в кредиті, яку колишній чоловік обіцяв виплатити і залишити мені. Це не просто квадратні метри. Це те єдине, крім могили, що дає мені відчуття присутності сина, який ніби вийшов і скоро прийде. Більше у мене нічого і нікого немає", - написала Созаєва.

Тоді ж вона розповіла, що кілька днів тому колишній чоловік повідомив по СМС, що квартиру оплачувати більше не зможе і її необхідно продати. Також жінка навела приклад тексту повідомлення, яке отримала від нинішньої дружини артиста.

"У мене є домовленість з Віктором Павліком, але не з іншими особами , які мені постійно вказують що мені робити і як жити. Немає ніякої війни, з'ясування стосунків - я розумію, що я їм дуже заважаю. Я розумію, що немає у мене іншого виходу, як погодиться на їхні умови. Але ображати мене після того, як звели сина в могилу - це вже понад хамство!"- висловилася Созаєва.