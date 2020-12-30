Жена Виктора Павлика пожаловалась на жизнь: для нас с мужем был тяжелый год

Молодая жена певца Виктора Павлика Катерина решила подвести итоги уходящего года и немного пожаловаться на жизнь поклонникам. Супруга артиста написала пост в соцсети, в котором рассказала, что у нее с Виктором был очень тяжелый год. Но также она сообщила, что рада, что доказала хейтерам, что она с мужем вовсе не из-за денег.
"2020 для нас с мужем, однозначно, из всех наших пяти, - самый тяжелый год.
Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение... Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали)", - написала Катерина в Instagram.
Супруга Виктора Павлика выразила надежду, что в 2021 году все сложится значительно лучше и проблемі уйдут навсегда.
"Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно", - высказалась Катерина.
В комментариях подписчики поддержали Катерину и пожелали ее семье благополучия.
Напомним, что 12 мая 2020 года Виктор Павлик женился на своем концертном директоре - Катерине Репяховой. Избранница младше музыканта на 28 лет.
Как мы ранее писали, старший сын Виктора Павлика Александр рассказал про отношения с отцом, свои заработки, смерть брата Павла и о многом другом.