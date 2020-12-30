Дружина Віктора Павліка поскаржилася на життя: для нас з чоловіком був важкий рік

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина вирішила підвести підсумки року і трохи поскаржитися на життя шанувальникам. Дружина артиста написала пост в соцмережі, в якому розповіла, що у неї з Віктором був дуже важкий рік. Але також вона повідомила, що рада, що довела хейтерам, що вона з чоловіком зовсім не через гроші.
"2020 для нас з чоловіком, однозначно, з усіх наших п'яти, - найважчий рік.
Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище... Але цей рік показав, що я люблю свого чоловіка точно не за звання або кількість грошей (як багато хто мене дорікали)", - написала Катерина Instagram.
Дружина Віктора Павліка виразила надію, що в 2021 році все складеться значно краще і клопіт підуть назавжди.
"Ми стільки всього пережили... але ми стали сильнішими. 2021 обіцяє бути добрим, світлим і позитивним. Нам тепер нічого не страшно", - розповіла Катерина.
В коментарях підписники підтримали Катерину і побажали її родині благополуччя.
Нагадаємо, що 12 травня 2020 року Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі - Катерині Репяховій. Обраниця молодша музиканта на 28 років.
Як ми раніше писали, старший син Віктора Павліка Олександр розповів про стосунки з батьком, свої заробітки, смерть брата Павла і про багато іншого.