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Жена Влада Ямы в микротопе и лосинах соблазнила аппетитными ягодицами: начнется жаришка

Автор: Lite

Влад Яма с семьей улетел отдыхать в солнечную Флориду, а точнее – в Майями. К слову, в США он пришел в гости к другу, ведущему Анатолию Анатоличу и показал, где тот обитает с семьей во время визита в Америку. Его жена Лилиана не упустила возможности покрасоваться среди пальм и "выгулять" соблазнительный аутфит.

Лилиана выбрала спортивный соблазнительный черный комлект: крошчный топ без бретелей, облегающие лосины и лонгслив на замке. Она разбавила лук кислотными кроссовками на массивной подошве от бренда Balenciaga. Жена Влада сделала целую серию соблазнительных кадров на фоне пальм. А на одном из них похвасталась упругими ягодицами.

"Неделя в этом раю пролетела, как один день. Очень насыщенная жизнь, хочется все успеть. Планов - миллион, есть хорошая машина и хотим покататься по Америке. Январь - самый холодный месяц в году и сейчас с каждым днем становится все жарче, это очень чувствуется. А с февраля начнется жаришка", - рассказал о погодных условиях в Майями супруга судьи "Танцев со звездами". О своем соблазнительном спортивном ансамбле она высказалась так - одежда, которая подчёркивает достоинства.

Лилиана показала свои спортивные аппетитные округлости (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Поклонники обратили внимание в первую очередь на волнительные изгибы Лилианы и завалили ее комплиментами.

  • Как красиво! Фото шикарные, вы такая красивая
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Напомним, что ранее Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном показали шалости на морозе в самый холодный день за всю зиму.

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