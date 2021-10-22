Женат или разведен? Участник "Холостячки 2" озадачил откровениями об официальной жене и тут же все пояснил

Так, Роман 10 лет состоял в браке с девушкой по имени Илона. У пары есть общая дочь Мия. На момент записи интервью Роман признался, что все еще формально женат.

"Я подал на развод еще в конце 2020 года. Мы не вместе уже больше года, но мы не сразу подали на развод. Вопрос был не в том, чтобы помириться, воссоединиться, а чтобы все было комфортно для нас двоих. Чтобы мы не ссорились, нашли общий язык, чтобы не страдал ребенок", - отметил участник "Холостячки 2".

Роман Свечкоренко обожает дочь Мию (фото: instagram.com/svechkorenko)

Первое сложное испытание молодая семья пережила, когда им было по 23 года. Илоне пришлось пройти через сложные роды, после появления дочки ее одолела депрессия. Проблемы у пары были и на почве ревности, камнем преткновения стали бытовые вопросы. Молодые люди не смогли найти компромисс и решили разойтись, сохранив теплое и уважительное отношение друг к другу.

"Я устал где-то через лет 5-6. Первые мысли начали появляться, когда дочери было года три, после сильных конфликтов. Но у меня была и есть безумная любовь к ребенку. И мне понадобился не один год, чтобы смириться с этим", - отмечает Роман.

Роман раскрыл правду о своем браке

В Instagram Stories Роман уточнил, что интервью было записано до его участия в проекте "Холостячка 2" и оставил вопрос с разводом открытым, заинтриговав телезрителей.

"Да, в мае этого года. Поэтому даты сказанного в интервью изменились + на полгода", – прокомментировал выход программы со своим участием мужчина.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)