Одружений або розлучений? Учасник "Холостячки 2" спантеличив одкровеннями про офіційну дружину і тут же все пояснив

Так, Роман 10 років перебував у шлюбі з дівчиною на ім'я Ілона. У пари є спільна дочка Мія. На момент запису інтерв'ю Роман зізнався, що все ще формально одружений.

"Я подав на розлучення ще в кінці 2020 року. Ми не разом вже більше року, але ми не відразу подали на розлучення. Питання було не в тому, щоб помиритися, возз'єднатися, а щоб все було комфортно для нас двох. Щоб ми не сварилися, знайшли спільну мову, щоб не страждала дитина", - зазначив учасник "Холостячки 2".

Роман Свечкоренко обожнює дочку Мію (фото: instagram.com/svechkorenko)

Перше складне випробування молода сім'я пережила, коли їм було по 23 роки. Ілоні довелося пройти через складні пологи, після появи дочки її здолала депресія. Проблеми у пари були і на грунті ревнощів, каменем спотикання стали побутові питання. Молоді люди не змогли знайти компроміс і вирішили розійтися, зберігши тепле і шанобливе ставлення один до одного.

"Я втомився десь через років 5-6. Перші думки почали з'являтися, коли дочці було років зо три, після сильних конфліктів. Але у мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб змиритися з цим", - зазначає Роман.

Роман розкрив правду про свій шлюб

В Instagram Stories Роман уточнив, що інтерв'ю було записано до його участі в проекті "Холостячка 2" і залишив питання з розлученням відкритим, заінтригувавши телеглядачів.

"Так, у травні цього року. Тому дати сказаного в інтерв'ю змінилися + на півроку", - прокоментував вихід програми зі своєю участю чоловік.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)