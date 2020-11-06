Женитесь уже! Слава из НеАнгелов раззадорила сеть романтикой с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020"

Слава Каминская из группы НеАнгелы влюблена и счастлива. В одном из интервью она призналась, что нового мужчину будет до последнего прятать от общественности, вместе с тем она отметила, что ей приписывают романы со всеми, кто появляется в ее соцсетях. Впрочем, артистка и сама любит интриговать публику и подливать масла в огонь. Например, она публикует эффектные кадры с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром и оставляет двусмысленные подписи к ним.

Парочка позирует в танцевальном зале. Дмитрий обнял Славу за талию, а она прижалась поближе к нему, положив руку на грудь.

"Танцуй пока молодая. Мой вернулся", - интригующе подписала кадр певица. Подписчики артистки оставляли комплименты для Славы и Дмитрия и мечтали о том, чтобы между ними действительно вспыхнул роман.

Вот бы пара в реальности была классная

Вы очень круто смотритесь в паре

Да женитесь уже, пожалуйста! Вы прекрасны

Так что, реально они пара?

Ну шикарные

Очень похожи

Смотритесь вместе! Шикарный вид!

Интересно, что в сторис Слава опубликовала кадры на кухне с бывшим мужем Эдгаром Каминским и их общим сыном Леонардом – отец и мальчик играют в шахматы. К слову, она недавно рассказала об отношениях с бывшим после развода.

Напомним, что ранее Слава Каминская сделала оригинальное признание.