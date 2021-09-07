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Женщина-мечта: 58-летняя Деми Мур восхитила спортивной фигурой

Автор: RBC.UA

Венецианский кинофестиваль собрал огромное количество знаменитостей мировых масштабов. И Деми Мур не смогла пройти мимо громкого события. На днях экс-жена Брюса Уиллиса приняла участие в гала-концерте "Женщины в кино", который организовали Red Sea Film Festival. И, без сомнений, стала его главной звездой.

Несколько часов назад актриса выложила в Instagram кадры с события и просто взорвала сеть.

58-летняя актриса надела белоснежное платье Mônot, которое состояло из откровенного бра и юбки-карандаша с имитацией карманов и длинными завязками. Благодаря такому наряду Деми полной мерой продемонстрировала свое спортивное тело: железный пресс, пышные формы, а также подтянутые руки. Актриса, похоже, решила в который раз доказать, что в любом возрасте можно оставаться красивой и сексуальной.

Напомним, недавно Деми Мур снялась в компании дочерей в рекламной кампании купальников. И все фанаты признали, что в съемке зрелая актриса выглядела не хуже молодых девушек. Так что здоровый образ жизни и позитивный настрой действительно творят чудеса!

Деми Мур в новом образе (фото: instagram.com/demimoore)

Ранее Деми Мур показала честное фото из реальной жизни.

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