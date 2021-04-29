Женщина-мечта: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой в купальнике

Сальма Хайек сделала коллаж, на одной части которого стоит она сама, а на второй - именинница. Обе актрисы предстали в белых купальниках, продемонстрировав свои роскошные фигуры.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус (фото: instagram.com/salmahayek)

"Женщины в белом все еще чествуют великолепную Пенелопу Крус, у которой вчера был день рождения!!", - написала звезда.

Под ярким и страстным снимок поднялся шквал эмоций. Фолловеры не могут налюбоваться красотой обеих женщин, засыпав их комплиментами. "Две самые красивые женщины на всей планете", "Ты так красива", "Сальма, ты так сексуальна", "Невероятные обе", "Захватывает дух", "Какая Сальма красивая, восхитительная женщина", - пишут они.