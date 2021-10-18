Жену Евгения Хмары обвинили в нечестности после финала талант-шоу. Девушка ответила хейтерам

По словам Дарьи, хейт посыпался на нее уже после первого эфира. Хотя видео ее выступления собрало уйму самых лестных отзывов в YouTube.

"Слышала краем уха, что сразу после моего выступления появились слухи о том, что я жена Евгения Хмары, а значит понятно, почему прошла в финал. Я знала, что будет определенное количество людей: судей и зрителей, которые так будут думать. Однако могу заверить, что Женя никого не просил голосовать за меня, ведь таким образом он бы нивелировал то, что я делаю. А это не о нем", - рассказала ODARA.

Заметим, что на масштабной сцене финалистка проекта также сказала "золотую фразу" с которым согласилась вся звездная "сотня".

"Победа не может быть целью - это скорее всего результат. А моя цель здесь - не пропустить этот момент", - пояснила ODARA.

Певица ODARA (фото: instagram.com/odara_dariakovtun)

К слову, хоть девушка и получила высокие оценки от судей и покорила сердца зрителей, победителем шоу "Співають всі!" стал ее соперник, 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы.

Сразу после объявления имя победителя член звездной "сотни" Евгений Хмара поделился своими впечатлениями и откровенно рассказал, расстроился ли он, узнав результаты голосования.

"Буду откровенным - с одной стороны, я расстроился. С другой - рад, что выиграл мальчик, у которого впереди множество фантастических событий! Но я считаю, что моя жена сегодня тоже победительница, ведь все услышат ее волшебные песни. Поэтому все замечательно!" - рассказал всемирно известный композитор.