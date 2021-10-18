Дружину Євгена Хмари звинуватили у нечесності після фіналу талант-шоу. Дівчина відповіла хейтерам

За словами Дар'ї, хейт посипався на неї вже після першого ефіру. Хоча відео її виступу зібрало силу-силенну саме схвальних відгуків у YouTube.

"Чула краєм вуха, що одразу після мого виступу з’явились чутки про те, що я дружина Євгена Хмари, а отже зрозуміло, чому пройшла до фіналу. Я знала, що буде певна кількість людей: суддів і глядачів, які так думатимуть. Проте можу запевнити, що Женя нікого не просив голосувати за мене, адже таким чином він би знівелював те, що я роблю. А це не про нього", - розповіла ODARA.

Зауважимо, що на масштабній сцені проєкту фіналістка також сказала "золоту фразу", з якою погодилась вся зіркова "сотня".

"Перемога не може бути ціллю - це скоріш за все результат. А моя ціль тут - не пропустити цей момент", - пояснила ODARA.

Співачка ODARA (фото: instagram.com/odara_dariakovtun)

До слова, хоч дівчина й отримала високі оцінки від суддів та підкорила серця глядачів, переможцем шоу "Співають всі!" став її суперник, 16-річний Муаяд Абдельрахім із Одеси.

Одразу після оголошення ім’я переможця член зіркової "сотні" Євген Хмара поділився своїми враженнями та відверто розповів, чи засмутився він, дізнавшись результати голосування.

"Буду відвертим - з одного боку, я засмутився. З іншого - радий, що виграв хлопчик, у якого попереду безліч фантастичних подій! Але я вважаю, що моя дружина сьогодні теж переможниця, адже всі почують її чарівні пісні. Тому все чудово!" - розповів всесвітньо відомий композитор.