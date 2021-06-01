Жирные корни и сухие кончики: трихолог подсказала, как исправить проблему и выбирать шампунь

Шампунь всегда подбираем по типу кожи головы! Задача шампуня - очищение кожи головы в первую очередь и намыливать шампунем нужно именно кожу, а не волосы.

Прислушивайся к ощущениям - если после использования шампуня на коже головы зуд, сухость, стянутость, появилась перхоть - этот шампунь тебе не подходит.

Если в составе шампуня много масел, то высокая вероятность того, что скоро кожа головы станет жирнее, а волосы станут менее объемными.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лаурилсульфат в шампуне должен присутствовать, иначе шампунь будет плохо вымывать. Следствие - перхоть, излишняя жирность кожи головы.

Экстракты растений в шампунях это хорошо, но не полагаем много надежд на шампунь - его задача мыть, а не увлажнять, питать, лечить выпадение и прочее.

Детские шампуни не подходят для взрослых, по той же причине, что и безсульфатные.

И бонус - шампуня от выпадения волос не существует! Выпадают волосы? Обратитесь к трихологу, а не покупайте бесполезный шампунь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жирные корни и сухие кончики - какой шампунь это исправит? Никакой. И не шампунь. Уход за жирной кожей головы и сухими кончиками волос - это два разных ухода.

Жирную кожу головы нужно очищать и увлажнять. Сухие кончики - увлажнять, питать и защищать. А все эти функции не могут вместиться в один продукт (тем более в шампунь, задача которого - мыть!



Шампунь - это продукт для кожи головы и подбираться должен только по типу кожи головы. Если девушка с сухими кончиками волос и жирным корнем начнет пользоваться шампунем для сухих волос (в составе которого есть масла), то результат будет печальным - сильная засаленность кожи головы, потеря объема волос, появление жирной крупной перхоти.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухие кончики - очень нежная структура. Если их регулярно мыть шампунем для жирных волос, они еще больше иссушатся. Так же будет ошибочным считать, что сухим ломким концам необходимо питание в виде масел. Сухие кончики это волосы с поврежденной структурой кутикулы и кортекса, из которых активно испаряется вода. Именно восстановление водного баланса спасает волосы от ломкости!