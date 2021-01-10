Живем лишь раз: Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном

Украинская певица Настя Каменских давно пробует себя на блогерском поприще: она дает советы, сколько спать, заниматься в зале и как питаться, чтобы выглядеть красивой и ухоженной.

Также Каменских обожает одеваться, новый лук у нее практически каждый день. Например, певица показала, как носить самый трендовый костюм сезона. Чтобы не отставать от инфлюенсеров, стоит присмотреться.

А пока Каменских с Потапом отправились на отдых, где им нужны только купальники и летние наряды. Естественно, Каменских в своем микроблоге щедро делится снимками с райских мест, но на этот раз даже Птап не выдержал - и сделал пост, что для него в последнее время редкость.

Он показал снимки с прогулки: похудевшая Каменских в коротком платье и Потап идут за ручки по берегу океана, на фоне - пальмы и лодки. Видимо, антураж растрогал музыканта и он сделал публичную интимную просьбу к Насте - мужчина пожелал, чтобы Каменских встретила с ним рассвет.

Потап (фото: instagram.com/realpotap/)

"Проведи со мной закат,

Повстречай со мной рассвет,

Мы живем лишь только раз,

Больше у нас жизней нет.

Проживи со мной наш миг,

Подари свою любовь,

Богу нужен один клик,

Чтоб стереть меня с тобой", - написал он.

Каменских ответила под трогательным постом мужа смайликами и благодарностями за еще один день.

"Спасибо тебе за еще один сладкий и очень веселый день", - написала Настя.

Напомним, недавно Настя Каменских недавно шокировала своих поклонников новой прической. Дреды-косички певице к лицу, но вот фанаты увидели в этом отсылки к образу Юлии Саниной в ее новой видео работе.