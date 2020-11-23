Не живи моей жизнью! Остапчук обратился к бывшей жене

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук продолжает выяснять отношения с бывшей супругой Еленой Войченко. Шоумен уже не раз повторял, что от этих скандалов и ссор страдают дети, но бывшая жена продолжает провоцировать новые разговоры в СМИ. На этот раз Владимир отреагировал на интервью Елены программе "Светская жизнь". В нем она рассказала, что ведущий дает на детей всего 10 тысяч гривен. Это заявление привело Остапчука в бешенство.

В своих Instagram-stories шоумен рассказал, что все это является неправдой и прикрепил скриншоты из банковских выписок. В них он показал, что отправлял на детей намного больше денег, чем говорит Елена Кате Осадчей. Также Владимир сообщил, что в октябре выслал экс-супруге 42 тысячи гривен на поездку на море с детьми. Но она на курорт так и не поехала, а также не пустила его с детьми.

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Владимир снова рассказал на камеру в соцсети, что Елена не дает ему видеться с детьми и не берет трубку, чтобы он мог договориться о встрече.

"На конец ноября мне не дают видеться и нормально общаться с детьми", - рассказал Остапчук.

Также ведущий шоу "Маска" отметил, что Елена Войченко так долго не давала ему развод из-за денег, которые она хотела получить с ведущего, хотя до этого пара договорилась о конкретных суммах для детей. По словам Владимира, Елена хотела намного больше денег, а для него эти суммы были "неподъемными".

"Лена! Месть, шантаж и манипуляция - это не лучшие способы. Им нужны только рейтинги. Они хотят копаться в этой грязи, они хотят разбирать нашу жизнь. Не живи моей жизнью, живи своей. Ты живешь синдромом жертвы", - обратился к бывшей жене Владимир.

Также по словам ведущего, он ставит в этой истории точку и больше не даст ни одного комментария на эту тему.

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