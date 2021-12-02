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Злата Огневич показала, как выглядят ее волосы без стайлинга и укладки: фанаты в восторге

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич, которая уже в пятницу, 3 декабря выберет своего мужчину среди трех претендентов, покорила поклонников натуральной красотой.

На своей странице в Instagram артистка показала, как выглядят ее волосы и прическа, если не пользоваться стайлингом и не укладывать их феном.

На фото Злата запечатлена в стильном образе - голубых джинсах и белой майке, а сверху она надела удлиненный ярко-красный жакет.

На голове у звезды - упругие пышные кудряшки, а на лице сияет ослепительная улыбка.

Певица поинтересовалась у подписчиков, как ей лучше - с прямыми волосами или же кудрявыми.

Злата Огневич восхитила поклонников своими натуральными кудряшками (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Знакомьтесь. Это мои натуральные волосы, когда я:
- даю им отдых от стайлинга
- делаю перерыв от "ботокс-терапии для волос"
- сушу естественным путём
И чтобы придать фактуру- наношу солевой спрей. На отдыхе в роли солевого спрея- любимый океан. Прямые или кудряшки? Вот в чём вопрос", - написала Огневич.

Поклонники Златы пришли в восторг от ее прически - большинство проголосовали за то, что с кудрями ей лучше.

  • Очень красиво. Кудряшки - это всегда так игриво
  • Очень классные кудряшки. Вам очень идут
  • Красотка, я в шоке, что ты кудрявая от природы, всегда любовалась идеально прямыми и гладкими волосами
  • Кудрі дуже вам пасують
  • Кудряшки, так круче
  • Кучеряво жить не запретишь
  • Какая красота
  • Кудри просто супер
  • Лучше прямые волосы. Злата стильная красотка
  • Я наоборот думала, что это крутая укладка стилистов, а это природа так постаралась. Злата, Вы прекрасна в любом образе
  • Вам очень круто с такими волосами
  • Конечно натуральный
  • Ты с ними классная

Ранее мы писали, что экс-участник "Холостячки 2" пожаловался на оскорбления семьи после шоу, а Злата Огневич его поддержала.

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Злата ОгневичХолостячка