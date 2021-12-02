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Злата Огнєвіч показала, як виглядає її волосся без стайлінгу і укладання: фанати в захваті

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка 2" Злата Огнєвіч, яка вже в п'ятницю, 3 грудня обере свого чоловіка серед трьох претендентів, підкорила шанувальників натуральною красою.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як виглядає її волосся і зачіска, якщо не користуватися стайлінгом і не укладати його феном.

На фото Злата відображена в стильному образі - блакитних джинсах і білій майці, а зверху вона одягла подовжений яскраво-червоний жакет.

На голові у зірки - пружні пишні кучерики, а на обличчі сяє сліпуча посмішка.

Співачка поцікавилася у підписників, як їй краще - з прямим волоссям або ж кучерявим.

Злата Огнєвіч захопила шанувальників своїми натуральними кучериками (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Знайомтеся. Це моє натуральне волосся, коли я:
- даю йому відпочинок від стайлінгу
- роблю перерву від "ботокс-терапії для волосся"
- сушу природним шляхом
І щоб надати фактуру - наношу сольовий спрей. На відпочинку в ролі сольового спрею - улюблений океан. Прямі або кучерики? Ось у чому питання", - написала Огнєвіч.

Шанувальники Злати прийшли в захват від її зачіски - більшість проголосували за те, що з кучерями їй краще.

  • Дуже красиво. Кучерики - це завжди так грайливо
  • Дуже класні кучерики. Вам дуже йдуть
  • Красуня, я в шоці, що ти кучерява від природи, завжди милувалася ідеально прямим і гладким волоссям
  • Кудрі дуже вам пасують
  • Кучерики, так крутіше
  • Кучеряво жити не заборониш
  • Яка краса
  • Кучері просто супер
  • Краще пряме волосся. Злата стильна красуня
  • Я навпаки думала, що це крута укладання стилістів, а це природа так постаралася. Злата, ви прекрасна в будь-якому образі
  • Вам дуже круто з такими волоссям
  • Звичайно натуральний
  • Ти з ними класна

Раніше ми писали, що екс-учасник "Холостячки 2" поскаржився на образи сім'ї після шоу, а Злата Огнєвіч його підтримала.

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Злата ОгнєвічХолостячка