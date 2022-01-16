Не знала, что происходит: новая горячая девушка Уэста рассекретила подробности свиданий с Мадонной и Мэрилином Мэнсоном

Мадонна, Канье Уэст, Джулия Фокс, боксер и чемпион Флойд Мэйуэзер и ресивер американского футбола Антонио Браун собрались на ужин в ресторане Delilah в Лос-Анджелесе. Певица призналась, что такая вечеринка получилась спонтанно.

"Сходили на ужин с Джулией, чтобы обсудить мой фильм... К нам присоединилось еще несколько человек",- подписала Мадонна совместный кадр со звездными друзьями и избранницей Уэста.

Мадонна и Джулия нашли общий язык (фото: instagram.com/madonna)

В комментарии Interviwe Джулия отметила, что Канье сотрудничает и дружит с Мэдж, они уважают друг друга как артисты. Конечно, Фокс не могла отказать себе в желании сделать совместный фотосет с приглашенными звездами. Похоже, Мадонна и Джулия нашли общий язык и подружились.

Джулию упрекают в том, что она копирует луки Ким, но девушку это не беспокоит (фото: instagram.com/ricardogomesinst)

Новая подружка Кане призналась, что заказала в ресторане салат "Цезарь". «Но как можно наслаждаться "Цезарем", когда напротив тебя сидит сама Мадонна?!» - задалась риторическим вопросом Фокс.

Канье ввел Джулию в свою звездную туссовку и познакомил с селебритиз первой величины (фото: instagram.com/madonna)

На этом знакомство со звездной туссовкой бойфренда у Джулии не закончилось. Викенд у девушки выдался насыщенным. Канье устроил для Фокс очередной сюрприз.

"Я действительно не знала, что происходит. Мне дали адрес, и это был огромный футуристический склад в центре Лос-Анджелеса. Мы вошли внутрь через туннель, в огромную комнату с тусклым светом", - рассказала Фокс.

Компания на вечер у Джулии подобралась по-настоящему звездная: американский актер и комик Дэйв Шаппелл, скандальнй рокер Мэрелин Мэнсон, супермодель Наоми Кэмпбелл, музыкант витч-хаус группы Salem Джек Донохью, стилист и редактор Richardson Magazine Эндрю Ричардсон, модель, актриса и небинарная персона Ричи Шазам.

Джулия подружилась со скандальным Мэрилином Мэнсоном на туссовке в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/jackdonoghueboy)

"Ричи с Мэрилином Мэнсоном наслаждались сашими, и они очень хорошо поговорили по душам", - поделилась наблюдением Джулия.

Собравшиеся увлеченно смотрели на огромном экране фильм "Зола", активно обсуждали увиденное и смеялись.