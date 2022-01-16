Не знала, що відбувається: нова гаряча дівчина Каньє Уеста розсекретила подробиці побачень з Мадонною і Менсоном

Мадонна, Каньє Уест, Джулія Фокс, боксер і чемпіон Флойд Мейвезер і ресивер американського футболу Антоніо Браун зібралися на вечерю в ресторані Delilah в Лос-Анджелесі. Співачка зізналася, що така вечірка вийшла спонтанно.

"Сходили на вечерю з Джулією, щоб обговорити мій фільм... До нас приєдналося ще кілька людей", - підписала Мадонна спільний кадр із зірковими друзями і обраницею Уеста.

Мадонна і Джулія знайшли спільну мову (фото: instagram.com/madonna)

У коментарі Interviwe Джулія зазначила, що Каньє співпрацює і дружить з Медж, вони поважають один одного як артисти. Звичайно, Фокс не могла відмовити собі в бажанні зробити спільний фотосет з запрошеними зірками. Схоже, Мадонна і Джулія знайшли спільну мову і подружилися.

Джулію дорікають в тому, що вона копіює луки Кім, але дівчину це не турбує (фото: instagram.com/ricardogomesinst)

Нова подружка Каньє зізналася, що замовила в ресторані салат "Цезар". "Але як можна насолоджуватися "Цезарем", коли навпроти тебе сидить сама Мадонна?!"- задалася риторичним питанням Фокс.

Каньє ввів Джулію в свою зіркову тусовку і познайомив з селебрітіз першої величини (фото: instagram.com/madonna)

На цьому знайомство із зірковою тусовкою бойфренда у Джулії не закінчилося. Вікенд у дівчини видався насиченим. Каньє влаштував для Фокс черговий сюрприз.

"Я дійсно не знала, що відбувається. Мені дали адресу, і це був величезний футуристичний склад у центрі Лос-Анджелеса. Ми увійшли всередину через тунель, у величезну кімнату з тьмяним світлом", - розповіла Фокс.

Компанія на вечір у Джулії підібралася по-справжньому зіркова: американський актор і комік Дейв Шаппелл, скандальнй рокер Мерелін Менсон, супермодель Наомі Кемпбелл, музикант вітч-хаус групи Salem Джек Донохью, стиліст і редактор Richardson Magazine Ендрю Річардсон, модель, актриса і небінарна персона Річі Шазам.

Джулія подружилася зі скандальним Меріліном Менсоном на тусовці в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/jackdonoghueboy)

"Річі з Меріліном Менсоном насолоджувалися сашимі, і вони дуже добре поговорили по душах", - поділилася спостереженням Джулія.

Присутні захоплено дивилися на величезному екрані фільм"Зола", активно обговорювали побачене та сміялися.