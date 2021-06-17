Знаменитые телеведущие шокировали зрителей и вышли в эфир без макияжа, фото

Натуральность и естественность - это новое современное понимание красоты, где есть место всем различиям, независимо от возраста, пола, цвета кожи и других внешних признаков. Неоднократно голливудские звезды демонстративно появляются в эфирах и на красных дорожках в натуральных образах без косметики. Среди них известные актрисы: Энн Хэтэуэй, Ева Мендес, Джессика Альба, и 54-летняя Хэлли Берри и 53-летняя Джулия Робертс.

Так что эксклюзивно для телезрителей звездные ведущие тоже смыли с себя всю косметику, чтобы показать, что естественность - это лучшая красота женщины.

"Для меня не проблема выйти в эфир без мейка. Поскольку в повседневной жизни косметику почти не использую. Максимум, что могу сделать - подкрасить ресницы. Поэтому мне понравился такой эксперимент. С удовольствием повторила бы его еще раз", - прокомментировала телеведущая Людмила Бабир.

Людмила Барбир. Как вам больше нравится? (фото: пресс-служба 1+1)

Инициативу появиться в кадре без мейка поддержала и ведущая Маричка Падалко. Еще в 8:00 утра Маричка была с профессиональным макияжем, а уже в 9:00 - вышла в эфир с чистым лицом.

По словам Марички, на эксперимент ее вдохновила именно Людмила Барбир, которая без макияжа работала на улице с естественным светом.

"Я бы наверное не согласилась на этот эксперимент, если бы предложили работать без макияжа накануне. А здесь не было времени думать. Спасибо коллегам за такой опыт и эмоции", - говорит Маричка.

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Маричка Падалко (фото: пресс-служба 1+1)

В конце эфира Людмила Барбир объяснила телезрителям, почему важно краситься на телевидении.

"Во время съемки, световые приборы и камеры съедают все краски на лице, поэтому нужно их добавлять, чтобы сделать лицо более выразительным. Даже мужчинам, работающим в кадре, наносят тональный крем. Потому что этого требует световое оформление студии", - сказала она.

Поклонники начали активно комментировать эксперимент ведущих в соцсетях: "Вы очень красивые без макияжа", "Молодцы, выглядите очень хорошо и естественно", "Вау! Разницы почти нет", "Вы вдохновляете! Спасибо".