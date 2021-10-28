Зои Кравиц и Ченнинг Татум больше не скрывают свои чувства (фото)

"В последнее время они расслабились и больше не собираются прятаться", - заявил аноним и добавил, что 32-летняя Зои и 41-летний Ченнинг "счастливы как никогда".

Слухи о том, что Кравиц и Татум закрутили роман, появились после того, как знаменитости стали появляться вместе на снимках уличных фотографов и папарацци.

В частности, недавно они были замечены на улицах Нью-Йорка.

Камера поймала звезд, когда они обнимались и держались за руки.



К слову, многие фанаты Зои и Ченнинга отметили, что дочь певца Ленни Кравица хорошо повлияла на возлюбленного, ведь Татум в последнее время стал более стильным и "выглядит на все 100".