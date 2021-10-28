Зої Кравіц і Ченнінг Татум більше не приховують свої почуття (фото)

Зої Кравіц і Ченнінг Татум разом вже кілька місяців і більше не хочуть приховувати свою любов.
І хоча вони досі не афішують романтичні стосунки, проте вже зовсім скоро голлівудські зірки дадуть знати про них всьому світу.
Принаймні, про це стверджує журнал People, посилаючись на слова анонімного джерела.
"Останнім часом вони розслабилися і більше не збираються ховатися", - заявив анонім і додав, що 32-річна Зої і 41-річний Ченнінг "щасливі як ніколи".
Чутки про те, що Кравіц і Татум закрутили роман, з'явилися після того, як знаменитості стали з'являтися разом на знімках вуличних фотографів і папараці.
Зокрема, нещодавно вони були помічені на вулицях Нью-Йорка.
Камера спіймала зірок, коли вони обіймалися і трималися за руки.
До слова, багато фанатів Зої і Ченнінга відзначили, що дочка співака Ленні Кравіца добре вплинула на коханого, адже Татум останнім часом став більш стильним і "виглядає на всі 100".
Дивіться також, як Зої Кравіц та інші актриси виглядають у ролі легендарної жінки-кішки.