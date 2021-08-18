"Зовсім не боляче": известный украинский певец развелся и снял эмоциональное видео

О чем песня и видео "Зовсім не боляче"

"Эта песня стала своеобразной эпитафией моему браку и истории отношений, которая длилась семь лет. Написана в один из самых тяжелых жизненных периодов за мои тридцать три с половиной, когда нужно было определяться, что делать дальше и делать ли что-то вообще", - комментирует Мартынюк.

Строки и мелодия появились на кухне квартиры его друга, где он на тот момент временно жил.

"Я не до конца понимал, готов ли делиться этим с миром или нет, и вообще смогу ли выставлять в целом отдельные подробности личной жизни, как делал это до того, в будущем. Трудно сказать, просил я этой песней прощения, оправдывался или просто пытался окончательно поставить точку и двигаться дальше, однако, это та история, при написании которой меньше всего думалось о форматах, целевой аудитории, хитовом потенциале и промо-месседже", - рассказал Сергей.



Главную героиню в клипе режиссера Виталия Карабаня сыграла актриса кино, звезда сериалов "Я все тебе докажу", "Папик-2", "100 тысяч минут вместе" и других Альбина Гончар.

Реакция меломанов на песню "Зовсім не боляче"

В комментариях к видео украинцы оставляют сотни положительных отзывов и признаются: трек цепляет до мурашек!

Прямо в серце. Дуже глибока, емоційна і хвилююча пісня. Чудове виконання. Молодець. Це топ!

Як завше пронизливо, як завше чуттєво

Це настільки сильно і дуже глибоко, що важко щось говорити, тут просто треба слухати, і бажано душею та серцем

Важко підібрати слова, щоб описати відчуття після перегляду цього кліпу... Це так емоційно, чуттєво, сумно... В мене в очах сльози завжди, коли слухаю цю пісню

Як завжди - сильно! Дякуємо за працю!

Дуже зворушливо. Від пісні і кліпу з’являються мурашки, прекрасна робота

Надзвичайно пронизливо! Історія, яку слухаєш, затамувавши подих.

Блін, як же нестерпно боляче таке самому пережити, але водночас, як чудово слухати цей шедевр! Пісня проникає до серця!

Добавим, что Мартынюк развелся со своей женой, фотографом Лорой Молодец, с которой женился в октябре 2016 года.

Сергій "Колос" Мартынюк и Лора Молодец (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

"Красивая была история. Пора двигаться дальше", - прокомментировал Сергей в своем Instagram.