"Зовсім не боляче": відомий український співак розлучився і зняв емоційне відео

Про що пісня і відео "Зовсім не боляче"

"Ця пісня стала своєрідною епітафією моєму шлюбу та історії стосунків, яка тривала сім років. Написана в один із найважчих життєвих періодів за мої тридцять три з половиною, коли потрібно було визначатися, що робити далі і чи робити щось взагалі", - коментує Мартинюк.

Рядки та мелодія з’явилися на кухні квартири його друга, де він на той момент тимчасово жив.

"Я не до кінця розумів, чи готовий ділитися цим зі світом чи ні, і чи взагалі в майбутньому зможу виставляти на загал окремі подробиці особистого життя, як робив це до того. Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі, проте, це та історія, при написанні якої найменше думалося про формати, цільову аудиторію, хітовий потенціал та промо-меседжі", - розказав Сергій.



Головну героїню у кліпі режисера Віталія Карабаня зіграла актриса кіно, зірка серіалів "Я все тобі доведу", "Папік-2", "100 тисяч хвилин разом" та інших Альбіна Гончар.

Реакція меломанів на пісню "Зовсім не боляче"

У коментарях до відео українці лишають сотні схвальних відгуків і зізнаються: трек чіпляє до мурах!

Прямо в серце. Дуже глибока, емоційна і хвилююча пісня. Чудове виконання. Молодець. Це топ!

Як завше пронизливо, як завше чуттєво

Це настільки сильно і дуже глибоко, що важко щось говорити, тут просто треба слухати, і бажано душею та серцем

Важко підібрати слова, щоб описати відчуття після перегляду цього кліпу... Це так емоційно, чуттєво, сумно... В мене в очах сльози завжди, коли слухаю цю пісню

Як завжди - сильно! Дякуємо за працю!

Дуже зворушливо. Від пісні і кліпу з’являються мурашки, прекрасна робота

Надзвичайно пронизливо! Історія, яку слухаєш, затамувавши подих.

Блін, як же нестерпно боляче таке самому пережити, але водночас, як чудово слухати цей шедевр! Пісня проникає до серця!

Додамо, що Мартинюк розлучився зі своєю дружиною, фотографом Лорою Молодець, з якою одружився у жовтні 2016 року.

Сергій "Колос" Мартинюк і Лора Молодець (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

"Красива була історія. Час рухатись далі", - прокоментував Сергій у своєму Instagram.