Звезда Нацотбора на Евровидение выступила против издевательства над животными

Популярная одесская группа JULINOZA презентовала песню-манифест "Край дивних мрій" в совершенно новом звучании, который призывает к сохранению природного потенциала планеты и защите животных от насилия.

JULINOZA (фото: пресс-служба группы)

Трек был написан в период карантина, когда музыканты остро ощущали потребность в объединении со всем миром, для создания лучшего будущего и обращения внимания на важные глобальные вопросы.

"Главный месседж песни заключается в том, что нужно остановить издевательства над животными в зоопарках, дельфинариях, контактных парках и перестать на курортах использовать животных для фото. Мы должны поддерживать всех зверей в приютах, именно сейчас им нужно ещё больше помощи от нас, чем раньше. Цитата песни: "Всі звірята у містах та дерева у лісах хочуть бути з нами, бо так хоче наш час". И конечно, стараться не разрушать нашу планету. Именно сейчас время говорит нам, что только если каждый из нас будет чутким к природе, в которой мы живем - тогда мы сможем сохранить нашу планету", - говорит лидер группы, Юли Запорожец.

"Край дивних мрій" - путешествие в новый музыкальный мир группы JULINOZA

В композиции можно услышать отголоски украинского этноса в вокальных партиях и восточный колорит звучания в духе взглядов Лао Цзы.

Добавим, что видео на "Край дивних мрій" музыканты снимали на живописном Куяльницком лимане, расположенном к северу от Одессы. Сейчас он один из старейших грязевых курортов Украины. Его экосистема находятся в критической экологической ситуации из-за постепенного пересыхания. Музыканты обращают внимание на важность сохранения природного потенциала Украины, на территории которой расположены сокровища мирового масштаба.

Отметим, что недавно JULINOZA приняли участие в большом праздничном проекте, который не имеет аналогов в Украине. Специально для рождественско-новогодней подборки "Кришталеві візерунки" одесситы записали песню "Привіт, Новий рік!".

Песня JULINOZA для проекта "Кришталеві візерунки" от MVUA

Напомним, что широкую известность группа JULINOZA получила после участия в шоу "Голос країни" и Нацотборе на Евровидение. Сама же Юли пишет музыку для фильмов, мультфильмов, мюзиклов, а также симфоническую и камерную неоклассику. Треки JULINOZA можно услышать в популярных сериалах "Киев днем и ночью", "Fake" и во многих проектах украинского телевидения.

Ранее Оксана Муха в большом интервью рассказала про "Кришталеві візерунки", Дана Балана и идеальную страну.

Также смотрите красивый клип на основе home video молодой украинской поп-звезды Riya.