Звезда шоу "Холостяк" с пышной шевелюрой дала советы по уходу за волосами

Участницы 11 сезона романтического реалити "Холостяк" продолжают делиться с подписчиками советами по уходу за собой и раскрывать личные бьюти-лайфхаки.
В последнем посте в Instagram звезда романтического реалити Катя Полехина рассказала, в чем секрет ее длинных и здоровых волос.
Катя Полехина (фото: пресс-служба)
Обладательница пышной шевелюры призналась, что ее уход состоит из многих шагов:
Очень важно использовать шампунь, который подходит вашему типу волос. Не мойте голову горячей водой, она ошпаривает структуру. Пряди расслаиваются и становятся жесткими, ломкими.
Наносите кондиционер, бальзам. Задача кондиционера - разгладить структуру, облегчить расчесывание и придать волосам блеск. Выдерживать кондиционер на волосах долго не следует - это не оказывает никакого дополнительного эффекта.Кондиционер - часть базового ухода за волосами, но он не заменит маски, сыворотки и масла.
Два раза в неделю я делаю маску для волос. Чтобы эффект маски максимально раскрылся, после нанесения отожмите лишнюю влагу с волос, оберните их в теплое полотенце, и оставьте на 20-30 минут. Специалисты советуют не использовать несколько масок параллельно, а применять одну курсом в течение одного-трех месяцев. Так можно добиться накопительного эффекта.
В маску для волос я добавляю эфирные масла, а также витамины для волос в ампулах А, В и Е (продаются в аптеке).
Когда не ленюсь и знаю, что утром буду мыть голову, на ночь наношу на корни и волосы репейное или кокосовое масло. Оно должно быть теплым. Завязываю косичку и ложусь спать.
Никогда не трите волосы после мытья - это повреждает их. Оберните волосы в сухое полотенце и тщательно промокните.
Перед укладкой обязательно наносите термозащиту. А также другие питательные, увлажняющие средства (сыворотки, масла).
Сушите волосы только тёплым или холодным воздухом.
Если вы хотите длинные и густые волосы, не забывайте про витамины. Они играют очень важную роль!
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