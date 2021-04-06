Зірка шоу "Холостяк" з пишною шевелюрою дала поради по догляду за волоссям

Учасниці 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" продовжують ділитися з фоловерами порадами по догляду за собою і розкривати особисті б'юті-лайфхаки.
В останньому пості в Instagram зірка романтичного реаліті Катя Полехіна розповіла, у чому секрет її довгого і здорового волосся.
Катя Полехіна (фото: прес-служба)
Володарка пишної шевелюри зізналася, що її погляд за волоссям складається з багатьох кроків:
Дуже важливо використовувати шампунь, який підходить вашому типу волосся. Не мийте голову гарячою водою, вона ошпарює структуру, пасма розшаровуються і стають жорсткими, ламкими.
Наносити кондиціонер, бальзам. Завдання кондиціонера - розгладити структуру, полегшити розчісування і надати волоссю блиск. Витримувати кондиціонер на волосся довго не слід - це не робить ніякого додаткового ефекту. Кондиціонер - частина базового догляду за волоссям, але він не замінить маски, сироватки та олії.
Два рази на тиждень я роблю маску для волосся. Щоб ефект маски максимально розкрився, після нанесення відіжміть зайву вологу з волосся, оберніть їх в теплий рушник і залиште на 20-30 хвилин. Фахівці радять не використовувати кілька масок паралельно, а застосовувати одну курсом протягом одного-трьох місяців. Так можна домогтися накопичувального ефекту.
До маски для волосся я додаю ефірні масла, а також вітаміни для волосся в ампулах А, В і Е (продаються в аптеці).
Коли не лінуюся і знаю, що зранку буду мити голову, на ніч ставлю на коріння волосся реп'яхову або кокосову олійку, зав'язую косичку і лягаю спати.
Ніколи не тріть волосся після миття - це пошкоджує його. Оберніть волосся сухим рушником і ретельно промокніть.
Перед укладанням обов'язково наносьте термозахист. А також інші живильні, зволожувальні засоби (сироватки, масла).
Сушіть волосся тільки теплим або холодним повітрям.
Якщо ви хочете довге і густе волосся, не забувайте про вітаміни. Вони грають дуже важливу роль!
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